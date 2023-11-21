Артета назвал Месси самым влиятельным игроком в истории футбола

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета назвал свой топ-3 лучших игроков в истории футбола.

«Номером один точно должен быть Месси. Он — игрок с самым большим влиянием за всю историю. Ещё я включил бы Роналду и бразильца Роналдо, потому что с детства был влюблён в него», — цитирует Артету Planetfootball.

Месси подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023-го на правах свободного агента. Его соглашение действует до 2025 года.

Игрок провёл за команду 14 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач. Он помог клубу завоевать первый трофей в истории — Кубок лиг, за который борются команды MLS и чемпионата Мексики.

Ранее сообщалось, что коллекцию футболок Месси с ЧМ-2022 выставят на аукцион за $10 млн.