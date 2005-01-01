Daily Mail: коллекцию футболок Месси с ЧМ-2022 выставят на аукцион за $10 млн

Форма нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси будет выставлена на аукцион.

Как сообщает Daily Mail, в комплекте среди прочих будет джерси, в котором Лео выходил на финал катарского мундиаля.

По информации источника, часть выручки от продажи формы пойдёт на благотворительность.

В 2022 году Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре. Он стал лучшим игроком турнира.

Ранее Месси прокомментировал момент, в котором схватил за горло игрока сборной Уругвая.