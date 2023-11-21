Глебов: никто даже не заикался о премиальных после победы над Кубой
«Мы должны были так сыграть. Собралось столько болельщиков, надо было сделать для них праздник. Претензии к игре сборной? Они всегда будут, просто сейчас поменьше. После сегодняшней игры никто даже не заикался о премиальных», — приводит слова Глебова Metaratings.ru.
Матч проходил на стадионе «Волгоград Арена» и завершился со счётом 8:0.
В составе национальной команды отличились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов, Андрей Мостовой.
Ранее Карпин высказался о разгромной победе своих подопечных над Кубой в товарищеском матче.