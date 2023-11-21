RT в Telegram
Подпишись

Гаджиев: победа над Кубой может побудить к возвращению советского уровня футбола

Короткая ссылка
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев сравнил победы сборных России и СССР над Кубой с одинаковым счётом.

«Если говорить о 1980-х годах и том матче, мы помним, что тогда с кубинцами играла сборная СССР и её рейтинг, конечно, был выше, чем у сегодняшней сборной России. Однако повторение того результата должно повлиять на всех людей в нашей стране, которые причастны к этому спорту, и побудить их к работе по возвращению былого советского уровня футбола. Надо добиться от игроков такого же уровня мастерства не только с Кубой, но и с более сильными соперниками», — заявил Гаджиев RT.

Напомним, что советская сборная разгромила кубинцев на футбольном турнире Олимпиады-1980 в Москве со счётом 8:0.

Ранее Гаджиев высказался о победе национальной команды в товарищеском матче с Кубой.  

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить