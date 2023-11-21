Гаджиев: победа над Кубой может побудить к возвращению советского уровня футбола

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев сравнил победы сборных России и СССР над Кубой с одинаковым счётом.

«Если говорить о 1980-х годах и том матче, мы помним, что тогда с кубинцами играла сборная СССР и её рейтинг, конечно, был выше, чем у сегодняшней сборной России. Однако повторение того результата должно повлиять на всех людей в нашей стране, которые причастны к этому спорту, и побудить их к работе по возвращению былого советского уровня футбола. Надо добиться от игроков такого же уровня мастерства не только с Кубой, но и с более сильными соперниками», — заявил Гаджиев RT.

Напомним, что советская сборная разгромила кубинцев на футбольном турнире Олимпиады-1980 в Москве со счётом 8:0.

Ранее Гаджиев высказался о победе национальной команды в товарищеском матче с Кубой.