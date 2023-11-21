Гаджиев: болельщики на матче с Кубой дали осознать важность игр сборной России

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался о победе национальной команды в товарищеском матче с Кубой.

«Считаю, что все игроки сборной России были мотивированы в сегодняшнем матче и не смотрели на уровень своих соперников. Именно это и должны делать настоящие профессионалы. Думаю, что игра также ответила на столь часто задаваемый сегодня вопрос: а для чего вообще нужны эти товарищеские матчи? Те люди, которые пришли на матч в Волгограде и пели гимн своей страны, дали понять всем, почему так важно играть национальной команде. На каком ещё событии вы увидите стольких болельщиков, в едином порыве исполняющих гимн России?» — заявил Гаджиев RT.

Ранее Быстров назвал праздником победу сборной России над Кубой.