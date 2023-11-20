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Карпин — о песне «Валера» после матча сборной России: считаю, лишнее выделять кого-то

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о песне «Валера», которая прозвучала после победы национальной команды над Кубой.
Карпин — о песне «Валера» после матча сборной России: считаю, лишнее выделять кого-то
  • РИА Новости

«Считаю, что это лишнее выделять кого‑то. Есть Валеры, Пети, Васи, кто там ещё? Не совсем правильно акцентировать внимание на одном человеке, кем бы он ни был. Надо делать акцент на всей сборной», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Матч проходил на стадионе «Волгоград Арена» и завершился со счётом 8:0.

В составе национальной команды отличились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов, Андрей Мостовой.

После финального свистка на арене певица Афродита исполнила песню «Валера».

Ранее Карпин высказался о разгромной победе своих подопечных над Кубой в товарищеском матче.

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