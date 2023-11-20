РФС обсуждает с рядом федераций проведение матчей сборной России в марте и июне
- РИА Новости
«С рядом федераций обсуждаем матчи на март и июнь. Как договоримся, объявим. Не всё задуманное удалось — планировалось сыграть один или два матча в июне», — сказал Дюков.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
20 ноября сборная России разгромила Кубу в товарищеском матче. Матч проходил на стадионе «Волгоград Арена» и завершился со счётом 8:0.
Ранее Дюков высказался о самоотдаче сборной России в товарищеском матче с Кубой.