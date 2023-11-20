Тренер Кубы — о матче с Россией: если не будем играть с сильными, то не станем лучше

Главный тренер сборной Кубы Юниелис Кастильо прокомментировал поражение от команды России в товарищеской встрече.

«Сборная Кубы хочет расти профессионально. И играть в том числе с европейскими командами. Нам надо многому учиться. Если мы не будем играть с сильными, то не станем лучше. Стратегия в том, чтобы учить молодых и расти профессионально», — цитирует Кастильо «Чемпионат».

Матч проходил на стадионе «Волгоград Арена» и завершился со счётом 8:0.

В составе национальной команды отличились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов, Андрей Мостовой.

Ранее сборная России повторила счёт, с которым СССР разгромил Кубу на Олимпиаде-1980.