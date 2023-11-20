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PFL объявил о приобретении Bellator

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Промоутерская организация Professional Fighters League (PFL) приобрела права у Bellator.

Об этом сообщил основатель лиги PFL Дон Дэвис в социальных сетях.

Бренд второй по величине MMA-компании продолжит существование, но будет находиться под управлением PFL.

В 2024 году будет организован ивент, где чемпионы Bellator сразятся с чемпионами PFL. 

1 сентября стало известно, что Front Office Sports сообщил о желании PFL купить Bellator. Сумма сделки оценивается в $500 млн.

Ранее украинец Амосов потерпел первое поражение в карьере и утратил титул Bellator.

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