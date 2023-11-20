Гладышев — о Личке в матче с 2DROTS: скорости нет, но техника у него — топ
- РИА Новости
«Всё в матче понравилось. Атмосфера была как в старые добрые времена, когда мы года два‑три назад играли. Болельщики устроили шоу, мне всё понравилось. В каком футбольном состоянии Личка? Он в порядке. Если честно, техника у него — топ. Правда, скорости нет, ну а так всё хорошо», — приводит слова Гладышева «Матч ТВ».
Игра «Динамо» и 2DROTS завершилась со счётом 2:1.
В составе победителей забили Роберто Фернандес и Леон Зайдензаль. У 2DROTS отличился Станислав Манаев.
Матч прошёл в Москве на «ВТБ Арене».
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