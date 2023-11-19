Футболист «Динамо» Лепский заявил, что никогда в жизни не перешёл бы в «Спартак»

Защитник московского «Динамо» Иван Лепский ответил, в какой клуб он бы точно не перешёл.

«Никогда бы в жизни не перешёл в «Спартак». Потому что, когда ещё был в академии «Динамо», нам не то что внушали, а просто перед играми с ними больше мотивировали. В моём гардеробе даже нет красного цвета!» — приводит слова Лепского Sport24.

В нынешнем сезоне 18-летний россиянин принял участие в двух матчах за бело-голубых и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Динамо» обыграло 2DROTS в товарищеском матче.