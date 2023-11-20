Монсон: очень скучаю по выступлениям Хабиба Нурмагомедова

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон рассказал, что очень скучает по выступлениям бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Хабиб — лучший боец своего поколения. Конечно, очень скучаю по его выступлениям. Уверен, он продолжал бы побеждать и бить рекорды, потому что на самом деле он становился всё лучше и лучше. Но Хабиб ушёл на пенсию, потому что в его жизни есть более важные ценности, такие как семья, которые важнее славы и денег», — цитирует Монсона Sport24.

Нурмагомедов завершил карьеру профессионального спортсмена в октябре 2020 года.

Спортсмен в 29 поединках в карьере не потерпел ни одного поражения. В последнем бою в октябре 2020 года Хабиб нанёс поражение удушающим приёмом американцу Джастину Гэтжи.

Ранее Уайт признался, что уход Нурмагомедова из UFC разбил ему сердце.