Юношеская сборная России по мини-футболу примет участие в турнире в Бразилии

Юношеская сборная России по мини-футболу выступит на международном турнире Copa Mundo do futsal в Бразилии.

«Приглашение на столь представительный турнир в Бразилии является отличной возможностью проверить свои силы на фоне лучших мировых клубных академий. Сборная России является одной из ведущих мини-футбольных держав», — цитирует старшего тренера российской сборной Сергея Абрамова пресс-служба Российского футбольного союза.

Соревнования пройдут с 27 ноября по 2 декабря в городе Маже. На турнире также выступят команды из Бразилии, Аргентины, Колумбии, Португалии, Испании, США и Канады. Состав групп и календарь матчей станет известен позднее.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что сборная России должна чаще проводить матчи в маленьких городах.