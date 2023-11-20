Зазулин: Бабич может усилить линию обороны «Зенита»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Бабич — хороший, быстрый, мощный, левоногий защитник. Он обладает хорошими качествами, не деревянный. (Смеётся.) Может усилить линию обороны «Зенита», если Алип уедет играть в другой чемпионат. В этом случае им могут заинтересоваться в Петербурге», — цитирует Зазулина Legalbet.
Бабич перешёл в «Спартак» из «Альмерии» в августе. Его контракт рассчитан до июня 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €4 млн.
Сербский футболист в составе красно-белых во всех турнирах сезона-2023/24 в десяти матчах забил два мяча.
Ранее сообщалось, что «Спартак» поздравил Бабича с голом и выходом сборной Сербии на Евро-2024.