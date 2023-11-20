В Госдуме назвали логичным возвращение россиян к турнирам по конному спорту
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«Так и будет, так и должно быть. Да, многие федерации всё ещё боятся нас возвращать по разным причинам, в том числе из-за давления. Но они понимают, что без России они не могут прогрессировать. Возвращение наших спортсменов и в конном спорте — это вполне себе разумное, логичное решение», — приводит слова Свищёва СЭ.
Решение было принято на Генеральной ассамблее FIB. Условия и сроки реализации решения о допуске предложат на утверждение исполкому в декабре 2023 года.
Ранее Свищёв высказался о заявлении МОК, который рекомендовал НОК не принимать участие во Всемирных играх дружбы 2024 года в России.