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В Госдуме назвали логичным возвращение россиян к турнирам по конному спорту

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Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о решении Международной федерации конного спорта (FEI) допустить россиян к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.
В Госдуме назвали логичным возвращение россиян к турнирам по конному спорту
  • Gettyimages.ru
  • © Bob Thomas

«Так и будет, так и должно быть. Да, многие федерации всё ещё боятся нас возвращать по разным причинам, в том числе из-за давления. Но они понимают, что без России они не могут прогрессировать. Возвращение наших спортсменов и в конном спорте — это вполне себе разумное, логичное решение», — приводит слова Свищёва СЭ.

Решение было принято на Генеральной ассамблее FIB. Условия и сроки реализации решения о допуске предложат на утверждение исполкому в декабре 2023 года.

Ранее Свищёв высказался о заявлении МОК, который рекомендовал НОК не принимать участие во Всемирных играх дружбы 2024 года в России.

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