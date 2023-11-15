В Госдуме заявили, что МОК испугался конкуренции с предстоящими Играми дружбы

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о заявлении Международного олимпийского комитета (МОК), который рекомендовал национальным олимпийским комитетам (НОК) не принимать участие во Всемирных играх дружбы 2024 года в России.

«МОК испугался конкуренции и того количества стран, которые уже выразили желание участвовать во Всемирных играх дружбы. Считаю, что организация, говорящая о политизированности спорта, сама давно погрязла в этом и теперь пытается угрожать национальным олимпийским комитетам стран и их отдельным спортсменам, которые хотели бы выступить в Москве. Очевидно, что МОК не имеет полномочий воздействовать на государства. Мы категорически отвергаем любое обвинение в политизированности наших соревнований. В отличие от их организации, мы даём возможность всем спортсменам выступить в едином статусе и без каких-либо дискриминационных ограничений», — сказал Свищёв RT.

Ранее сообщалось, что Светлана Журова удивилась реакции МОК на предстоящие Игры дружбы в России.