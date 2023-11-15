RT в Telegram
Подпишись

В Госдуме заявили, что МОК испугался конкуренции с предстоящими Играми дружбы

Короткая ссылка
Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о заявлении Международного олимпийского комитета (МОК), который рекомендовал национальным олимпийским комитетам (НОК) не принимать участие во Всемирных играх дружбы 2024 года в России.
В Госдуме заявили, что МОК испугался конкуренции с предстоящими Играми дружбы
  • РИА Новости

«МОК испугался конкуренции и того количества стран, которые уже выразили желание участвовать во Всемирных играх дружбы. Считаю, что организация, говорящая о политизированности спорта, сама давно погрязла в этом и теперь пытается угрожать национальным олимпийским комитетам стран и их отдельным спортсменам, которые хотели бы выступить в Москве. Очевидно, что МОК не имеет полномочий воздействовать на государства. Мы категорически отвергаем любое обвинение в политизированности наших соревнований. В отличие от их организации, мы даём возможность всем спортсменам выступить в едином статусе и без каких-либо дискриминационных ограничений», — сказал Свищёв RT.

Ранее сообщалось, что Светлана Журова удивилась реакции МОК на предстоящие Игры дружбы в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить