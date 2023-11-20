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Гилерме заявил, что завершит карьеру футболиста в 41 год

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Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме высказался о возможном завершении карьеры.
Гилерме заявил, что завершит карьеру футболиста в 41 год
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Как я могу говорить про сборную России, если я в «Локомотиве» не играю? Но карьеру в национальной команде я не завершил. Карьеру футболиста завершу в 41 год», — приводит слова Гилерме «РБ Спорт».

Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. В текущем сезоне футболист провёл четыре матча во всех турнирах, в которых пропустил три мяча. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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