Гилерме заявил, что завершит карьеру футболиста в 41 год

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме высказался о возможном завершении карьеры.

«Как я могу говорить про сборную России, если я в «Локомотиве» не играю? Но карьеру в национальной команде я не завершил. Карьеру футболиста завершу в 41 год», — приводит слова Гилерме «РБ Спорт».

Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. В текущем сезоне футболист провёл четыре матча во всех турнирах, в которых пропустил три мяча. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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