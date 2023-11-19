Пиняев заявил, что у него завораживающие эмоции от посещения Мамаева кургана

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России по футболу Сергей Пиняев поделился эмоциями от посещения Мамаева кургана в Волгограде.

«Завораживающие эмоции. Мы почтили здесь память тех, кто погиб в Великую Отечественную», — заявил Пиняев.

По его словам, футболисты национальной команды рады, что посетили место, столь важное для России.

«Это дань уважения и благодарность людям за то, что они сделали для нас. Это было полезно и правильно, что мы побывали здесь», — сказал он.

20 ноября на одноимённом стадионе в Волгограде сборная России сыграет в товарищеском матче с командой Кубы. Встреча начнётся в 19:30 мск.

Ранее сообщалось, что на матч сборной России с Кубой продано 35 тыс. билетов.