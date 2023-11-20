RT в Telegram
Подпишись

Норвежец Иверсен надеется на возвращение россиян на международные турниры

Короткая ссылка
Норвежский лыжник Эмиль Иверсен заявил, что отсутствие россиян на международных стартах сильно сказывается на конкуренции.
Норвежец Иверсен надеется на возвращение россиян на международные турниры
  • globallookpress.com
  • © Maxim Thore/Keystone Press Agency

«В последние годы россияне были почти единственными нашими соперниками, поэтому неудивительно, что их отсутствие очень сильно сказывается на остроте конкуренции и на лыжных гонках как продукте. Будем надеяться, что скоро воцарится мир и они смогут вернуться», — приводит слова Иверсена Nettavisen.

25 октября стало известно, что совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда продлил отстранение российских и белорусских спортсменов на предстоящий сезон.

Ранее Дарья Непряева высказала мнение касательно выступления на международных соревнованиях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить