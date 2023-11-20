Норвежец Иверсен надеется на возвращение россиян на международные турниры
- globallookpress.com
- © Maxim Thore/Keystone Press Agency
«В последние годы россияне были почти единственными нашими соперниками, поэтому неудивительно, что их отсутствие очень сильно сказывается на остроте конкуренции и на лыжных гонках как продукте. Будем надеяться, что скоро воцарится мир и они смогут вернуться», — приводит слова Иверсена Nettavisen.
25 октября стало известно, что совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда продлил отстранение российских и белорусских спортсменов на предстоящий сезон.
Ранее Дарья Непряева высказала мнение касательно выступления на международных соревнованиях.