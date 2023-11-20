Норвежец Иверсен надеется на возвращение россиян на международные турниры

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен заявил, что отсутствие россиян на международных стартах сильно сказывается на конкуренции.

«В последние годы россияне были почти единственными нашими соперниками, поэтому неудивительно, что их отсутствие очень сильно сказывается на остроте конкуренции и на лыжных гонках как продукте. Будем надеяться, что скоро воцарится мир и они смогут вернуться», — приводит слова Иверсена Nettavisen.

25 октября стало известно, что совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда продлил отстранение российских и белорусских спортсменов на предстоящий сезон.

Ранее Дарья Непряева высказала мнение касательно выступления на международных соревнованиях.