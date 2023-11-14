Лыжница Непряева заявила, что отказалась бы выступать на соревнованиях без флага

Российская лыжница Дарья Непряева высказала мнение касательно выступления на международных соревнованиях.

«Нет, я бы не согласилась. Мы с Савелием Коростелёвым были последними, кто слушал на юниорском чемпионате мира гимн России. Когда я стояла на пьедестале на первом месте и поднимался флаг страны, звучал гимн, это была такая гордость, я чуть не расплакалась от эмоций», — приводит слова Непряевой РИА Новости.

25 октября стало известно, что совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов на предстоящий сезон.

В марте МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, что рассчитывает на борьбу между Вероникой Степановой и Натальей Терентьевой в сезоне-2023/24.