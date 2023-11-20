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Тарасова: у меня один любимчик — талант

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что больше всего ценит в спортсменах.
Тарасова: у меня один любимчик — талант
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«У меня один любимчик — талант. То качество, которое ценю в спортсмене. Стать выдающимся, единственным и неповторимым можно, если у тебя есть талант, кроме всего остального», — цитирует Тарасову Sport24.

Специалист является мастером спорта СССР международного класса. В 2008 году была введена в Зал славы мирового фигурного катания. 

Среди её учеников в разные годы были Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Илья Кулик, Алексей Ягудин, Сидзука Аракава, Мао Асада и другие. 

Ранее Тарасова заявила, что Пётр Гуменник обладает потенциалом для того, чтобы стать лучшим фигуристом в мире.

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