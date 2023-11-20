Тарасова: у меня один любимчик — талант
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«У меня один любимчик — талант. То качество, которое ценю в спортсмене. Стать выдающимся, единственным и неповторимым можно, если у тебя есть талант, кроме всего остального», — цитирует Тарасову Sport24.
Специалист является мастером спорта СССР международного класса. В 2008 году была введена в Зал славы мирового фигурного катания.
Среди её учеников в разные годы были Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Илья Кулик, Алексей Ягудин, Сидзука Аракава, Мао Асада и другие.
Ранее Тарасова заявила, что Пётр Гуменник обладает потенциалом для того, чтобы стать лучшим фигуристом в мире.