Организаторы Кубка МЛКБ постараются внедрить в календарь ещё два этапа
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«Я действительно очень доволен. Это было крупное мероприятие, есть масса нюансов. Я пообщался со спортсменами — все на позитиве, какого‑то напряга и недосказанности у них не было.
Понятно, что эти соревнования имеют право на жизнь. Но пока сложно сказать, как мы сможем их встроить в календарь. Постараемся ещё один, может, даже и два этапа в этом году провести», — приводит слова Нуждова «Матч ТВ».
Первый Кубок МЛКБ прошёл с 18 по 19 ноября. За победу в турнире биатлонисты получили по 1 млн рублей.
Ранее Нуждов оценил победы Халили и Гореевой на Кубке Международной лиги клубного биатлона.