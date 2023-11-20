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Организаторы Кубка МЛКБ постараются внедрить в календарь ещё два этапа

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Гендиректор Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) Алексей Нуждов заявил, что организаторы турнира постараются внедрить в соревновательный календарь ещё один или два этапа.
Организаторы Кубка МЛКБ постараются внедрить в календарь ещё два этапа
  • Gettyimages.ru
  • © simonkr

«Я действительно очень доволен. Это было крупное мероприятие, есть масса нюансов. Я пообщался со спортсменами — все на позитиве, какого‑то напряга и недосказанности у них не было.

Понятно, что эти соревнования имеют право на жизнь. Но пока сложно сказать, как мы сможем их встроить в календарь. Постараемся ещё один, может, даже и два этапа в этом году провести», — приводит слова Нуждова «Матч ТВ».

Первый Кубок МЛКБ прошёл с 18 по 19 ноября. За победу в турнире биатлонисты получили по 1 млн рублей.

Ранее Нуждов оценил победы Халили и Гореевой на Кубке Международной лиги клубного биатлона.

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