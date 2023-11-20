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Масалитин считает, что Головин будет играть ключевую роль в матче с Кубой

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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о роли полузащитника сборной России Александра Головина в матче с командой Грузии.
Масалитин считает, что Головин будет играть ключевую роль в матче с Кубой
  • РИА Новости

«Многое зависит от того, будет ли играть Головин. Если он выйдет, то это будет другой, более комбинационный футбол. С острыми проникающими передачами и дальними ударами от него самого», — цитирует Масалитина Vprognoze.

20 ноября сборная России сыграет в товарищеском матче с Кубой. Игра пройдёт в Волгограде на одноимённом стадионе. Начало — в 19:30 мск.

Ранее Игорь Колыванов заявил, что Валерий Карпин может выпустить молодёжь в матче с Кубой.

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