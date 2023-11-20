Колыванов считает, что Карпин может выпустить молодёжь в матче с Кубой

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов высказался о возможном составе национальной команды в матче с Кубой.

«Всего чего угодно можно ожидать. Может, Карпин захочет более молодой состав поставить, посмотреть новых игроков, поглядеть, как они адаптируются к сборной», — цитирует Колыванова «Газета.Ru».

20 ноября сборная России сыграет в товарищеском матче с Кубой. Игра пройдёт в Волгограде на одноимённом стадионе. Начало — в 19:30 мск.

Ранее Валерий Карпин заявил, что в матче с Кубой будет примерно тот же состав, что и с Камеруном.