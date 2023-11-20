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Правительство РФ выделит более 81,4 млн рублей для победителей Игр стран СНГ

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Правительство РФ направит более 81,4 млн рублей на поощрение победителей и призёров II Игр стран СНГ.
Правительство РФ выделит более 81,4 млн рублей для победителей Игр стран СНГ
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт правительства.

Победители получат по 179,2 тыс. рублей. Второму месту отдадут 89,6 тыс. рублей, третьему — 53,8 тыс. рублей.

Также премии получат тренеры: 76,8 тыс. рублей — если его подопечный завоевал золото, 38,4 тыс. рублей — за серебро, 23 тыс. рублей — за бронзу.

II Игры стран СНГ проходили с 4 по 14 августа 2023 года в Белоруссии.

Россияне завоевали 149 золотых, 89 серебряных и 50 бронзовых медалей. 

Ранее Станислав Поздняков заявил, что гордится российскими спортсменами, которые выступили на Играх стран СНГ.

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