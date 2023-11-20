Правительство РФ выделит более 81,4 млн рублей для победителей Игр стран СНГ
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт правительства.
Победители получат по 179,2 тыс. рублей. Второму месту отдадут 89,6 тыс. рублей, третьему — 53,8 тыс. рублей.
Также премии получат тренеры: 76,8 тыс. рублей — если его подопечный завоевал золото, 38,4 тыс. рублей — за серебро, 23 тыс. рублей — за бронзу.
II Игры стран СНГ проходили с 4 по 14 августа 2023 года в Белоруссии.
Россияне завоевали 149 золотых, 89 серебряных и 50 бронзовых медалей.
Ранее Станислав Поздняков заявил, что гордится российскими спортсменами, которые выступили на Играх стран СНГ.