Поздняков: Игры стран СНГ стали наглядным воплощением истинных олимпийских ценностей
«Мы гордимся нашими спортсменами, которые, выступая под цветами российского триколора, завоевали 288 медалей.
Эти Игры стали наглядным воплощением истинных олимпийских ценностей и задали высокую планку для других спортивных состязаний!» — написал Поздняков в Telegram-канале.
Игры стран СНГ прошли в Белоруссии с 4 по 14 августа.
Российские спортсмены стали победителями медального зачёта, завоевав 149 золотых, 89 серебряных и 50 бронзовых наград.
Ранее Олег Матыцин заявил, что сборная России подтвердила статус великой спортивной державы на Играх стран СНГ.