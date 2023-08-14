Поздняков: Игры стран СНГ стали наглядным воплощением истинных олимпийских ценностей

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что гордится российскими спортсменами, которые выступили на Играх стран СНГ.

«Мы гордимся нашими спортсменами, которые, выступая под цветами российского триколора, завоевали 288 медалей.

Эти Игры стали наглядным воплощением истинных олимпийских ценностей и задали высокую планку для других спортивных состязаний!» — написал Поздняков в Telegram-канале.

Игры стран СНГ прошли в Белоруссии с 4 по 14 августа.

Российские спортсмены стали победителями медального зачёта, завоевав 149 золотых, 89 серебряных и 50 бронзовых наград.

Ранее Олег Матыцин заявил, что сборная России подтвердила статус великой спортивной державы на Играх стран СНГ.