Матыцин заявил, что Россия подтвердила статус великой спортивной державы на Играх стран СНГ

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что сборная России подтвердила статус великой спортивной державы на Играх стран СНГ.

«Команда показала отличный результат и может по праву гордиться своими успехами. При высокой конкуренции сборная России стала лидером командного зачёта и подтвердила статус великой спортивной державы», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

Игры стран СНГ прошли в Белоруссии с 4 по 14 августа с участием более 2 тыс. спортсменов из 22 стран. Российские спортсмены стали победителями медального зачёта, завоевав 149 золотых, 89 серебряных и 50 бронзовых наград.

Ранее Алексей Морозов заявил, что для многих российских спортсменов Игры стран СНГ были главным стартом сезона.