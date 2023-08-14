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Матыцин заявил, что Россия подтвердила статус великой спортивной державы на Играх стран СНГ

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Министр спорта Олег Матыцин заявил, что сборная России подтвердила статус великой спортивной державы на Играх стран СНГ.
Матыцин заявил, что Россия подтвердила статус великой спортивной державы на Играх стран СНГ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Команда показала отличный результат и может по праву гордиться своими успехами. При высокой конкуренции сборная России стала лидером командного зачёта и подтвердила статус великой спортивной державы», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

Игры стран СНГ прошли в Белоруссии с 4 по 14 августа с участием более 2 тыс. спортсменов из 22 стран. Российские спортсмены стали победителями медального зачёта, завоевав 149 золотых, 89 серебряных и 50 бронзовых наград.

Ранее Алексей Морозов заявил, что для многих российских спортсменов Игры стран СНГ были главным стартом сезона.

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