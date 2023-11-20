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Текке: если поступит предложение от «Зенита», прилечу первым рейсом

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Главный тренер «Аланьяспора» Фатих Текке ответил, было бы ему интересно предложение от «Зенита».
Текке: если поступит предложение от «Зенита», прилечу первым рейсом
  • Gettyimages.ru
  • © Seskim Photo/MB Media

«Если «Зенит» сделает мне предложение поработать в качестве тренера, естественно, отвечу согласием. Если оно поступит, прилечу первым же рейсом», — приводит слова Текке «РБ Спорт».

Отметим, что Текке выступал за «Зенит» четыре года. За команду он сыграл 91 матч, забил 29 голов и отдал восемь результативных передач.

Ранее Текке рассказал, что думает по поводу отстранения российской сборной от международных турниров.

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