Текке: если поступит предложение от «Зенита», прилечу первым рейсом
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«Если «Зенит» сделает мне предложение поработать в качестве тренера, естественно, отвечу согласием. Если оно поступит, прилечу первым же рейсом», — приводит слова Текке «РБ Спорт».
Отметим, что Текке выступал за «Зенит» четыре года. За команду он сыграл 91 матч, забил 29 голов и отдал восемь результативных передач.
Ранее Текке рассказал, что думает по поводу отстранения российской сборной от международных турниров.