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Текке: перед каждым матчем говорят «нет расизму» и при этом наказывают Россию

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Бывший форвард «Зенита» и сборной Турции Фатих Текке рассказал, что думает по поводу отстранения российской сборной от международных турниров.
Текке: перед каждым матчем говорят «нет расизму» и при этом наказывают Россию
  • Gettyimages.ru

«Суть футбола — в уважении. Включаешь телевизор и перед каждым матчем видишь акции, там говорят «нет расизму». Футбол существует для того, чтобы объединять людей, а не наоборот. И при этом Россию наказывают. Это некорректно», — приводит слова Текке «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что товарищеский матч с участием сборных России и Турции вполне возможен.

20 сентября Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что сборная России не примет участия в жеребьёвке квалификационного турнира чемпионата Европы 2024 года, которая пройдёт во Франкфурте 9 октября.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её до участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал решение УЕФА об отстранении сборной России от участия в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года.

 

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