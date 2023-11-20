Мирра Андреева потеряла 11 позиций в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в одиночном разряде.

Лучшей из российских теннисисток по-прежнему является Людмила Самсонова, которая занимает 16-е место. Далее идут Дарья Касаткина (18), Вероника Кудерметова (19) и Екатерина Александрова (21).

Мирра Андреева потеряла 11 позиций и вылетела из топ-50. Теперь она на 57-й строчке.

Первой ракеткой мира является полячка Ига Свёнтек. На второй позиции расположилась белоруска Арина Соболенко. Тройку лучших замыкает американка Кори Гауфф.

Ранее сообщалось, что бывшая первая ракетка мира Наоми Осака возобновит карьеру в 2024 году.