RT в Telegram
Подпишись

Бывшая первая ракетка мира Осака возобновит карьеру в 2024 году

Короткая ссылка
Бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака приняла решение возобновить карьеру.
Бывшая первая ракетка мира Осака возобновит карьеру в 2024 году
  • Gettyimages.ru
  • © Sarah Stier

Об этом сообщается на официальном сайте Женской теннисной ассоциации.

Осака выступит на турнире в австралийском Брисбене, который стартует 31 декабря.

На счету 26-летней теннисистки по две победы на Открытом чемпионате Австралии (2019, 2021) и на Открытом чемпионате США (2018, 2020). 8 января японка сообщила, что не сможет принять участие в Открытом чемпионате Австралии в 2023 году, который проходил с 16 по 29 января в Мельбурне. Также спортсменка не была заявлена на Уимблдон-2023. 

Ранее стало известно, что Осака родила дочь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить