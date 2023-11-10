Бывшая первая ракетка мира Осака возобновит карьеру в 2024 году
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Об этом сообщается на официальном сайте Женской теннисной ассоциации.
Осака выступит на турнире в австралийском Брисбене, который стартует 31 декабря.
На счету 26-летней теннисистки по две победы на Открытом чемпионате Австралии (2019, 2021) и на Открытом чемпионате США (2018, 2020). 8 января японка сообщила, что не сможет принять участие в Открытом чемпионате Австралии в 2023 году, который проходил с 16 по 29 января в Мельбурне. Также спортсменка не была заявлена на Уимблдон-2023.
Ранее стало известно, что Осака родила дочь.