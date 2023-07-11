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Бывшая первая ракетка мира Осака родила дочь

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Бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака родила дочку.
Бывшая первая ракетка мира Осака родила дочь
  • Gettyimages.ru

Молодой человек Осаки рэпер Cordae объявил о рождении дочки во время одного из своих выступлений, сообщает tennisworldusa.org.

На счету 25-летней теннисистки по две победы на Открытом чемпионате Австралии (2019, 2021) и на Открытом чемпионате США (2018, 2020). 8 января японка сообщила, что не сможет принять участие в Открытом чемпионате Австралии в 2023 году, который проходил с 16 по 29 января в Мельбурне. Также спортсменка не была заявлена на Уимблдон-2023. 

Ранее сообщалось, что семикратная победительница турниров Большого шлема Винус Уильямс примет участие в турнире WTA-1000 в Монреале.

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