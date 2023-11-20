Шавло: сейчас все играть умеют, поэтому в матче с Кубой нужно добавить перчика
- РИА Новости
«Любой матч надо проводить с полной выкладкой. Сейчас играть научились все. Никого не перебегаешь, не перепрыгаешь. Поэтому нужно добавить в игре перчика, выдумки, креатива», — цитирует Шавло «Матч ТВ».
20 ноября сборная России сыграет в товарищеском матче с Кубой. Игра пройдёт в Волгограде на одноимённом стадионе. Начало в 19:30 мск.
Ранее генсек Ассоциации футбола Кубы допустил проведение ещё одного матча с Россией.