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Кривцов — о вызове в сборную: буду доказывать, что они не ошиблись во мне

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Полузащитник «Краснодара» и сборной России Никита Кривцов поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Кубы.
Кривцов — о вызове в сборную: буду доказывать, что они не ошиблись во мне
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Я надеюсь наконец сыграть за сборную. Уже были вызовы, но из-за травм мне приходилось пропускать. Рад, что Карпин посчитал, что я нужен. Буду доказывать, что они не ошиблись во мне», — цитирует Кривцова iz.ru.

20 ноября сборная России сыграет в товарищеском матче с Кубой. Игра пройдёт в Волгограде на одноимённом стадионе. Начало — в 19:30 мск. Если футболист выйдет на поле, то он впервые сыграет за национальную команду.

Ранее генсек Ассоциации футбола Кубы допустил проведение ещё одного матча с Россией.

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