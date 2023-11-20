Кривцов — о вызове в сборную: буду доказывать, что они не ошиблись во мне

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Никита Кривцов поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Кубы.

«Я надеюсь наконец сыграть за сборную. Уже были вызовы, но из-за травм мне приходилось пропускать. Рад, что Карпин посчитал, что я нужен. Буду доказывать, что они не ошиблись во мне», — цитирует Кривцова iz.ru.

20 ноября сборная России сыграет в товарищеском матче с Кубой. Игра пройдёт в Волгограде на одноимённом стадионе. Начало — в 19:30 мск. Если футболист выйдет на поле, то он впервые сыграет за национальную команду.

Ранее генсек Ассоциации футбола Кубы допустил проведение ещё одного матча с Россией.