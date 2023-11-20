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Джокович: Руне, Алькарас и Синнер — следующая большая тройка

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Первая ракетка мира серб Новак Джокович назвал следующее поколение большой тройки теннисистов.

«Руне, Алькарас и Синнер — следующая большая тройка. Они собираются развивать этот вид спорта. Я буду держаться до тех пор, пока мне хочется играть», — цитирует Джоковича Sportskeeda.

В финале Итогового турнира ATP сербский теннисист одержал победу над итальянцем Янником Синнером. Игра завершилась со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. Джокович стал победителем соревнований во втором сезоне подряд. 

Ранее сообщалось, что Джокович заработал более $4,4 млн за победу на Итоговом турнире ATP.

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