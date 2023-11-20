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Дадаев стал чемпионом Европы по боксу среди молодёжи в весе до 92 кг

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Россиянин Рамазан Дадаев завоевал золотую медаль молодёжного чемпионата Европы по боксу, проходящего в Будве (Черногория).

Дадаев победил итальянца Винченцо Бортоне в финальном поединке турнира.

Молодёжный чемпионат Европы по боксу проходит в Черногории с 12 по 19 ноября. Российские спортсмены выступают на соревнованиях под своим флагом и гимном.

В апреле Федерация бокса США (USA Boxing) аннулировала своё членство в Международной ассоциации бокса (IBA). МОК принял решение не возвращать признание Международной ассоциации бокса 22 июня.

Ранее президент UFC Дана Уайт вспомнил свои эмоции после решения бывшего российского чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова покинуть промоушен.

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