Россиянин Рамазан Дадаев завоевал золотую медаль молодёжного чемпионата Европы по боксу, проходящего в Будве (Черногория).

Дадаев победил итальянца Винченцо Бортоне в финальном поединке турнира.

Молодёжный чемпионат Европы по боксу проходит в Черногории с 12 по 19 ноября. Российские спортсмены выступают на соревнованиях под своим флагом и гимном.

В апреле Федерация бокса США (USA Boxing) аннулировала своё членство в Международной ассоциации бокса (IBA). МОК принял решение не возвращать признание Международной ассоциации бокса 22 июня.

Ранее президент UFC Дана Уайт вспомнил свои эмоции после решения бывшего российского чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова покинуть промоушен.