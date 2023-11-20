Дадаев стал чемпионом Европы по боксу среди молодёжи в весе до 92 кг
Дадаев победил итальянца Винченцо Бортоне в финальном поединке турнира.
Молодёжный чемпионат Европы по боксу проходит в Черногории с 12 по 19 ноября. Российские спортсмены выступают на соревнованиях под своим флагом и гимном.
В апреле Федерация бокса США (USA Boxing) аннулировала своё членство в Международной ассоциации бокса (IBA). МОК принял решение не возвращать признание Международной ассоциации бокса 22 июня.
Ранее президент UFC Дана Уайт вспомнил свои эмоции после решения бывшего российского чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова покинуть промоушен.