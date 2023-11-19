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Джокович: очень горжусь выступлениями против Алькараса и Синнера

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Серб Новак Джокович прокомментировал победу на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Один из лучших сезонов в моей жизни. Феноменально завершить его победой над домашним героем — Янником. Горжусь выступлениями с Алькарасом и Синнером — наверное, двумя лучшими игроками в мире», — заявил Джокович на пресс-конференции.

Матч в финале с Синнером завершился в двух сетах со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. Джокович стал победителем Итогового турнира во втором сезоне подряд. В 2022 году он обыграл Каспера Рууда.

Ранее Джокович заработал более $4,4 млн за победу на Итоговом турнире ATP. 

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