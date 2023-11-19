РИА Новости: хореограф Железняков покинул группу Тутберидзе
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По информации РИА Новости, стороны расстались по инициативе Тутберидзе.
Железняков сотрудничал с тренером на протяжении всей карьеры в России — занимался танцевальными упражнениями с Евгенией Медведевой, Алиной Загитовой, Анной Щербаковой, Александрой Трусовой и Камилой Валиевой.
Ранее в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили, что команда Тутберидзе не стала оспаривать оценки за выступление олимпийской чемпионки Валиевой в произвольной программе на четвёртом этапе Гран-при России в Казани.