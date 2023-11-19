Карпин: расстраивает, что «Зенит» может дать сборной России только двух игроков
- РИА Новости
«Расстраивает, что «Зенит» может дать сборной России только двух футболистов. Играют другие, россияне проигрывают конкуренцию», — цитирует Карпина РИА Новости.
В нынешнем составе национальной команды санкт-петербургский клуб представляют полузащитник Андрей Мостовой и нападающий Иван Сергеев.
20 ноября сборная России сыграет в товарищеском матче с Кубой. Игра пройдёт в Волгограде на одноимённом стадионе. Начало — в 19:30 мск.
Ранее московский «Спартак» отреагировал на выход сборной Сербии на чемпионат Европы 2024 года в Германии.