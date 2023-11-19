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Карпин: расстраивает, что «Зенит» может дать сборной России только двух игроков

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин признался, что его расстраивает небольшое представительство петербургского «Зенита» в национальной команде.
Карпин: расстраивает, что «Зенит» может дать сборной России только двух игроков
  • РИА Новости

«Расстраивает, что «Зенит» может дать сборной России только двух футболистов. Играют другие, россияне проигрывают конкуренцию», — цитирует Карпина РИА Новости.

В нынешнем составе национальной команды санкт-петербургский клуб представляют полузащитник Андрей Мостовой и нападающий Иван Сергеев.

20 ноября сборная России сыграет в товарищеском матче с Кубой. Игра пройдёт в Волгограде на одноимённом стадионе. Начало — в 19:30 мск. 

Ранее московский «Спартак» отреагировал на выход сборной Сербии на чемпионат Европы 2024 года в Германии.

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