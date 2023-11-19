Канчельскис: если Соболев не пересмотрит своё поведение, то о Европе можно будет забыть

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о поведении нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Его поведение и дисциплина оставляют желать лучшего. Если он не пересмотрит своё отношение, европейский клуб не возьмёт его — о Европе можно будет забыть», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

По информации СМИ, после поражения в матче с «Крыльями Советов» (0:4), в котором Соболев получил жёлтую карточку и дисквалификацию на следующую игру с ЦСКА, главный тренер Гильермо Абаскаль отстранил его от тренировок с основным составом из-за нарушения дисциплины.

Отмечается, что футболист трижды за сезон пропустил командный завтрак. Наставник также выписал Соболеву штраф.

Ранее Антон Зиньковский заявил, что не знает о конфликте между Абаскалем и Соболевым.