Бывший футболист сборной Италии Квальярелла завершил карьеру в 40 лет

Бывший нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Италии по футболу Фабио Квальярелла объявил о завершении карьеры.

«Я вынужден завершить карьеру. Возможно, мне бы и удалось найти команду, однако я нахожусь не в том физическом состоянии, чтобы играть», — приводит слова Квальяреллы Sky Sport Italia.

По словам нападающего, он мечтает остаться в мире футбола и понять, какая роль в нём ему наиболее близка.

«У меня впереди очень много времени, чтобы понять, какой путь мне подходит», — сказал он.

Последним клубом 40-летнего итальянца была генуэзская «Сампдория».

Ранее вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что хочет играть до 40 лет.