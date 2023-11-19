Бывший футболист сборной Италии Квальярелла завершил карьеру в 40 лет
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«Я вынужден завершить карьеру. Возможно, мне бы и удалось найти команду, однако я нахожусь не в том физическом состоянии, чтобы играть», — приводит слова Квальяреллы Sky Sport Italia.
По словам нападающего, он мечтает остаться в мире футбола и понять, какая роль в нём ему наиболее близка.
«У меня впереди очень много времени, чтобы понять, какой путь мне подходит», — сказал он.
Последним клубом 40-летнего итальянца была генуэзская «Сампдория».
Ранее вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что хочет играть до 40 лет.