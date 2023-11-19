Норрис поблагодарил медиков после аварии на Гран-при Лас-Вегаса

Британский пилот McLaren Ландо Норрис поблагодарил медицинский персонал после аварии на Гран-при Лас-Вегаса «Формулы-1».

«Большое спасибо медицинскому персоналу за то, что проверили меня, а команде — за работу, которую они теперь проведут над болидом. Осталась неделя, чтобы восстановить силы и снова отправиться на финал сезона в Абу-Даби», — приводит слова Норриса RaceFans.

Также пилот объяснил причину аварии.

«Машина просто заземлилась, я потерял заднюю часть и врезался в стену. Не так мы хотели завершить уик-энд, учитывая, что темп Пиастри выглядел многообещающе», — сказал он.

24-летний британец врезался в барьеры на первых кругах трассы, после чего был отправлен в больницу на обследования.

Ранее сообщалось, что Норрис попал в больницу после аварии на Гран-при Лас-Вегаса.