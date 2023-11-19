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Зиньковский заявил, что тратит на жизнь в Москве 150—200 тыс. рублей в месяц

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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, сколько тратит на жизнь в Москве.
Зиньковский заявил, что тратит на жизнь в Москве 150—200 тыс. рублей в месяц
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Мало. На еду. Иногда на рестораны — раз в неделю. И родителям деньги отправляю. Больше ничего из трат. 150–200 тыс. выходит», — сказал Зиньковский на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В нынешнем сезоне игрок провёл 20 матчей за красно-белых во всех турнирах, забил два гола и сделал результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.

Ранее Зиньковский заявил, что не знает о конфликте между Гильермо Абаскалем и Александром Соболевым.

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