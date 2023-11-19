Зиньковский усилил бы «Спартак» Беллингемом, Роналду и Месси

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, какими тремя игроками усилил бы московский клуб.

«Джуд Беллингем — он везде. Пускай будут Роналду и Месси. Отличный выбор. Будут втроём играть вместо меня и Соболева», — сказал Зиньковский на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 15 туров РПЛ команда занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. Красно-белые в Кубке России с первого места вышли в плей-офф турнира.

Ранее Зиньковский заявил, что не знает о конфликте между Гильермо Абаскалем и Александром Соболевым.