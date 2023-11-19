Минеев потратит часть гонорара за победу над Штырковым на дроны для СВО

Российский боец Владимир Минеев рассказал, как потратит гонора за победу над Иваном Штырковым в главном бою вечера «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Большая часть от гонорара пойдёт в фонд Петра Минеева, мы будем помогать детям Донбасса. А вторая — на то, чтобы купить в зону СВО дроны, бронированные машины и другие приколы», — цитирует Минеева Sport24.

Накануне бой между спортсменами по правилам кикбоксинга продлился все три раунда и завершился победой Минеева единогласным решением судей. Теперь на его счету 27 побед и два поражения.

Ранее Минеев заявил, что готов провести реванш со Штырковым.