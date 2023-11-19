Вяльбе: будет удар ниже пояса, если кто-то из россиян согласится на нейтральный статус

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе надеется, что никто из российских спортсменов не согласится выступать в нейтральном статусе.

«Очень надеюсь, что у нас таких не будет. Для меня это будет просто удар ниже пояса, и в спину, и везде. Я почему-то уверена, что лыжники — патриоты своей страны. Сейчас несравнимо с тем, что было в Корее, это несравнимо с Китаем, где мы всё-таки имели хотя бы музыку Чайковского и флаг ОКР. Это абсолютно другое», — приводит слова Вяльбе «РТС Новости Хакасия».

25 октября стало известно, что совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда продлил отстранение российских и белорусских спортсменов на предстоящий сезон.

В марте МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Вяльбе высказалась о словах экс-защитника ЦСКА Василия Березуцкого.