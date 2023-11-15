Вяльбе: пусть Березуцкий дальше живёт в Испании

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о словах экс-защитника ЦСКА Василия Березуцкого.

«Козёл он, что могу сказать. Сказала бы в грубой форме, но, к сожалению, СМИ не стоит такое писать. Пусть он дальше живёт в Испании или где ещё хочет жить. А мы со стороны будем смотреть, как это будет происходить», — приводит слова Вяльбе Sport24.

Напомним, что Березуцкий посоветовал российским спортсменам уезжать из страны ради профессионального роста.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Березуцкий признался, что хочет купить футбольный клуб.