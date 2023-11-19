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Глава RCC Клименко: бой Штыркова и Минеева реально крутой

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Глава RCC Николай Клименко высказался о поединке Ивана Штыркова и Владимира Минеева.
Глава RCC Клименко: бой Штыркова и Минеева реально крутой
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Бой реально крутой. Как по мне, для Ивана — это победа, учитывая, какой бой он показал. Многие думали, что он явный андердог, а он показал близкий и конкурентный бой. И такой поединок только привнёс интриги в следующее противостояние по ММА!

Для Владимира кикбоксинг — родная стихия, был небольшой перевес. По мне, первый раунд был ничейный, а два за Владимиром. Всё было в руках Ивана, чтобы дойти до экстра-раунда, но вышло вот так», — приводит слова Клименко пресс-служба RCC.

Накануне бой между ними по правилам кикбоксинга продлился все три раунда и завершился победой Минеева единогласным решением судей.

Отметим, что реванш Минеева и Штыркова пройдёт в 2024 году в Екатеринбурге на турнире RCC.

Ранее Минеев признал, что авиабилеты на имя Исмаилова были фотошопом.

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