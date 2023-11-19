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Кварацхелия рассказал о встрече с Месси на церемонии вручения «Золотого мяча»

Кварацхелия: Месси поздоровался со мной на церемонии вручения «Золотого мяча»

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Полузащитник «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия поделился эмоциями от общения с нападающим «Интер Майами» и национальной команды Аргентины Лионелем Месси на церемонии вручения награды, присуждаемой лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football «Золотой мяч».

«Лионель сидел рядом справа от меня. Когда была пауза на рекламу, нам сказали, что мы не должны вставать. Я соблюдал правила и сидел на своём месте. Но тут Месси вдруг встал и подошёл ко мне. Я не понимал, что происходит, но он протянул мне руку и поздоровался. Ценю это. Лео — замечательный человек», — приводит слова полузащитника Football Italia.

Месси выиграл «Золотой мяч» в восьмой раз в карьере. 22-летний грузин занял 17-е место в голосовании за обладателя награды.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия хочет играть в мадридском «Реале» или «Барселоне».

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