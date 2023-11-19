Кварацхелия рассказал о встрече с Месси на церемонии вручения «Золотого мяча»
Кварацхелия: Месси поздоровался со мной на церемонии вручения «Золотого мяча»
«Лионель сидел рядом справа от меня. Когда была пауза на рекламу, нам сказали, что мы не должны вставать. Я соблюдал правила и сидел на своём месте. Но тут Месси вдруг встал и подошёл ко мне. Я не понимал, что происходит, но он протянул мне руку и поздоровался. Ценю это. Лео — замечательный человек», — приводит слова полузащитника Football Italia.
Месси выиграл «Золотой мяч» в восьмой раз в карьере. 22-летний грузин занял 17-е место в голосовании за обладателя награды.
Ранее сообщалось, что Кварацхелия хочет играть в мадридском «Реале» или «Барселоне».