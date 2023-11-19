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Хоркина: у российских спортсменов забрали возможность гордиться флагом и гимном

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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина выразила недовольство ситуацией с санкциями в отношении спорта.

«Необходимо гордиться своими флагом и гимном, но сейчас у них, да и у всех нас, это забрали. У многих из этих ребят внутри разразилась неистовая битва — отстаивать до конца свою страну и флаг или заниматься своей карьерой. Давайте же любить, восхвалять, поддерживать тех, кто не поддался искушению», — приводит слова Хоркиной РИА Новости.

В марте МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Вяльбе заявила, что МОК на коленях будет умолять россиян вернуться.

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