Хоркина: у российских спортсменов забрали возможность гордиться флагом и гимном
«Необходимо гордиться своими флагом и гимном, но сейчас у них, да и у всех нас, это забрали. У многих из этих ребят внутри разразилась неистовая битва — отстаивать до конца свою страну и флаг или заниматься своей карьерой. Давайте же любить, восхвалять, поддерживать тех, кто не поддался искушению», — приводит слова Хоркиной РИА Новости.
В марте МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.
Ранее Вяльбе заявила, что МОК на коленях будет умолять россиян вернуться.